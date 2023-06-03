"Манчестер Сити" победил МЮ в финале Кубка Англии
В финале Кубка Англии по футболу "Ман Сити" оказался лучше "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший на "Уэмбли", закончился со счетом 2:1 в пользу "Манчестер Сити". В ворота МЮ дублем отличился Илкай Гюндоган, забивший первый гол на 13-й секунде.
За Манчестер Юнайтед" единственный гол забил Бруно Фернандеш, сравнявший счет на 33-й минуте с пенальти.
"Ман Сити" выиграл Кубок Англии в седьмой раз в истории - 1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019, 2023.
Кубок Англии
Финал
3 июня
"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" 2:1
Голы: Гюндоган, 1, 51 – Фернандеш, 33 (пен.)
Фото: Getty Images
- 20 мая "Манчестер Сити" досрочно обеспечил себе чемпионский титул в АПЛ.
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