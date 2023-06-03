"Манчестер Сити" победил МЮ в финале Кубка Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший на "Уэмбли", закончился со счетом 2:1 в пользу "Манчестер Сити". В ворота МЮ дублем отличился Илкай Гюндоган, забивший первый гол на 13-й секунде.

За Манчестер Юнайтед" единственный гол забил Бруно Фернандеш, сравнявший счет на 33-й минуте с пенальти.

"Ман Сити" выиграл Кубок Англии в седьмой раз в истории - 1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019, 2023.

Кубок Англии

Финал

3 июня

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" 2:1

Голы: Гюндоган, 1, 51 – Фернандеш, 33 (пен.)

Фото: Getty Images