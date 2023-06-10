"Манчестер Сити" победил "Интер" в финале Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший на "Олимпийском" стадионе в Стамбуле, закончился со счетом 1:0.

На 68-й минуте Бернарду Силву с фланга отдал передачу под удар на Родри, который низом вогнал мяч в сетку. Гол Родри принес "Ман Сити" первый в истории клуба трофей Лиги чемпионов.

Фото: Getty Images

"Манчестер Сити" на пути в финал прошел немецкие "Лейпциг" (7:0, 1:1), "Баварию" (3:0, 1:1) и действующего победителя ЛЧ - испанский "Реал" (1:1, 4) :0).

"Интер" одолел португальские "Порту" (1:0, 0:0), "Бенфику" (2:0, 3:3) и итальянский "Милан" (2:0, 1:0).

"Манчестер Сити" сыграет в финале ЛЧ во второй раз в истории. В 2021 году команда Хосепа Гвардиолы уступила в решающем матче английскому "Челси" - 0:1.

"Интер" является трехкратным победителем главного европейского клубного турнира, который миланцы выигрывали в 1964, 1965 и 2010 годах.

Лига чемпионов

Финал

10 июня

"Манчестер Сити" (Англия) – "Интер" (Италия) 1:0

Гол: Родри, 68

"Манчестер Сити" : Эдерсон, Аканджи, Диаш, Аке, Стоунз (Волкер, 82), Родри, Силва, Де Брюйне (Фоден, 36), Гюндоган, Грилиш, Холланд.

"Интер": Онана, Дармиан (Д'Амброзио, 84), Ачерби, Бастони (Госенс, 76), Думфрис (Белланова, 76), Барелла, Брозович, Чалханоглу (Мхитарян, 84), Димарко, Мартинес, Джеко (Лукаку, 57).

Фото: Getty Images