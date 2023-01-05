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"Манчестер Сити" победил "Челси" в центральном матче дня в АПЛ

5 января, 2023 четверг
23:53
Спорт

Сегодня, 5 января, в 19-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" победил лондонский "Челси"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Манчестер Сити" со счётом 1:0. Единственный мяч в ворота лондонского "Челси" забил Рияд Марез, отличившийся на 63-й минуте.

После 17 матчей "Манчестер Сити" набрал 39 очков, занимает второе место и отстает от лидера – "Арсенала" – на 5 очков.

"Челси" идет только десятым, в зону ЛЧ - 10 баллов.

Английская Премьер-лига

19-й тур

5 января

"Челси" - "Манчестер Сити" 0:1

Гол: Марез, 63

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