Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Манчестер Сити" со счётом 1:0. Единственный мяч в ворота лондонского "Челси" забил Рияд Марез, отличившийся на 63-й минуте.

После 17 матчей "Манчестер Сити" набрал 39 очков, занимает второе место и отстает от лидера – "Арсенала" – на 5 очков.

"Челси" идет только десятым, в зону ЛЧ - 10 баллов.

Английская Премьер-лига

19-й тур

5 января

"Челси" - "Манчестер Сити" 0:1

Гол: Марез, 63

3 января сообщалось, что "Челси" и "Шахтер" проведут переговоры по трансферу вингера Михаила Мудрика.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb