"Манчестер Сити" победил "Челси" в центральном матче дня в АПЛ
Сегодня, 5 января, в 19-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" победил лондонский "Челси"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Манчестер Сити" со счётом 1:0. Единственный мяч в ворота лондонского "Челси" забил Рияд Марез, отличившийся на 63-й минуте.
После 17 матчей "Манчестер Сити" набрал 39 очков, занимает второе место и отстает от лидера – "Арсенала" – на 5 очков.
"Челси" идет только десятым, в зону ЛЧ - 10 баллов.
Английская Премьер-лига
19-й тур
5 января
"Челси" - "Манчестер Сити" 0:1
Гол: Марез, 63
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3 января сообщалось, что "Челси" и "Шахтер" проведут переговоры по трансферу вингера Михаила Мудрика.
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