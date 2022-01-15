"Манчестер Сити" победил "Челси" в чемпионате Англии
В 22-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" обыграл "Челси"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинский футболист "Ман Сити" Александр Зинченко пропустил матч по болезни.
Команда Хосепа Гвардиолы вышла вперед на 70-й минуте благодаря голу Кевина де Брюйне.
"Манчестер Сити" победил "Челси" 1:0, набрал 56 очков и увеличил отрыв от идущих вторыми лондонцев до 13 пунктов.
Чемпионат Англии
22-й тур
15 января
"Манчестер Сити" – "Челси" 1:0
Гол : де Брюйне, 70
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