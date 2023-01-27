"Манчестер Сити" победил "Арсенал" в Кубке Англии
В 1/16 финала Кубка Англии по футболу "Манчестер Сити" оказался сильнее "Арсенала"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Манчестер Сити" со счётом 1:0. Единственный гол забил Натан Аке, отличившийся на 64-й минуте после передачи Джека Грилиша.
Украинский защитник Александр Зинченко появился на футбольном поле на 66-й минуте, а на последних минутах получил желтую карточку.
Кубок Англии
1/16 финала
27 января
"Манчестер Сити" – "Арсенал" 1:0
Гол: Аке, 64
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