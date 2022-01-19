"Манчестер Сити" отказался продавать Зинченко в испанский клуб
Украинский игрок английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко не перейдет в испанский "Бетис"
Об этом сообщает vZbirna.
По информации источника, в ближайшее время Александр Зинченко подпишет новое улучшенное соглашение с "Манчестер Сити". Стороны заинтересованы в том, чтобы продолжить сотрудничество.
Ранее сообщалось, что "Бетис" обратился в "Манчестер Сити" с предложением о трансфере Зинченко. Испанский клуб хочет арендовать украинского игрока, не имеющего стабильного места в составе лидера чемпионата Англии.
Это не первая попытка клуба из Севилья подписать Зинченко, испанцы пытались договориться с украинцем в 2018 году.
"Бетис" занимает третье место в чемпионате Испании.
Александр Зинченко в нынешнем сезоне сыграл за "Ман Сити" 12 матчей и отдал 2 результативных передачи. Нынешний контракт украинца с Сити действует до лета 2024 года.
- Напомним, 15 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" обыграл "Челси" и укрепил лидерство в турнирной таблице.
- 19 января Александру Зинченко предложили перейти из "Манчестер Сити" в "Бетис" .
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