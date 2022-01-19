"Манчестер Сити" отказался продавать Зинченко в испанский клуб

Об этом сообщает vZbirna.



По информации источника, в ближайшее время Александр Зинченко подпишет новое улучшенное соглашение с "Манчестер Сити". Стороны заинтересованы в том, чтобы продолжить сотрудничество.



Ранее сообщалось, что "Бетис" обратился в "Манчестер Сити" с предложением о трансфере Зинченко. Испанский клуб хочет арендовать украинского игрока, не имеющего стабильного места в составе лидера чемпионата Англии.



Это не первая попытка клуба из Севилья подписать Зинченко, испанцы пытались договориться с украинцем в 2018 году.



"Бетис" занимает третье место в чемпионате Испании.



Александр Зинченко в нынешнем сезоне сыграл за "Ман Сити" 12 матчей и отдал 2 результативных передачи. Нынешний контракт украинца с Сити действует до лета 2024 года.