"Манчестер Сити" объявил о переходе Холанда
Норвежский футболист Эрлинг Холанд перешел из дортмундской "Боруссии" в "Манчестер Сити"
Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити" .
Холанд подписал с английским клубом контракт до 2027 года. По неофициальным данным, "Ман Сити" заплатил за 21-летнего норвежца 60 млн евро.
Форвард выступал за "Боруссию" с 2020 года, сыграл за дортмундцев 89 матчей, забил 86 голов и отдал 23 результативных передачи.
Также он выступал за норвежские "Брюне" и "Молде" и австрийский "Зальцбург".
За сборную Норвегии Холланд сыграл 21 матч и забил 20 голов.
- 12 июня стало известно, что "Барселона" рассматривает кандидатуру украинского футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко на позицию левого защитника.
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