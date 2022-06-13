Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити" .

Холанд подписал с английским клубом контракт до 2027 года. По неофициальным данным, "Ман Сити" заплатил за 21-летнего норвежца 60 млн евро.

Форвард выступал за "Боруссию" с 2020 года, сыграл за дортмундцев 89 матчей, забил 86 голов и отдал 23 результативных передачи.

Также он выступал за норвежские "Брюне" и "Молде" и австрийский "Зальцбург".

За сборную Норвегии Холланд сыграл 21 матч и забил 20 голов.

12 июня стало известно, что "Барселона" рассматривает кандидатуру украинского футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко на позицию левого защитника.

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