"Манчестер Сити" обновил трансферный рекорд Великобритании

Об этом сообщает официальный Twitter "Манчестер Сити".



25-летний Грилиш подписал с "Манчестер Сити" контракт на 6 лет. Финансовые условия не сообщаются. "Астон Вилла" получила за своего футболиста 117,5 млн евро.



Англичанин стал самым дорогим британским футболистом в истории. Прежний рекорд принадлежал Гарету Бэйлу, который в 2013 году перешел из "Тоттенхэма" в "Реал" за 101 млн евро.



В прошлом сезоне Джек Грилиш сыграл за "Астон Виллу" 27 матчей, забил 7 мячей и отдал 17 ассистов. Transfermarkt оценивает атакующего полузащитника в 65 млн евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb