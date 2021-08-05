"Манчестер Сити" обновил трансферный рекорд Великобритании
Английский "Манчестер Сити" приобрел полузащитника Джека Грилиша за 117,5 млн евро
Об этом сообщает официальный Twitter "Манчестер Сити".
25-летний Грилиш подписал с "Манчестер Сити" контракт на 6 лет. Финансовые условия не сообщаются. "Астон Вилла" получила за своего футболиста 117,5 млн евро.
Англичанин стал самым дорогим британским футболистом в истории. Прежний рекорд принадлежал Гарету Бэйлу, который в 2013 году перешел из "Тоттенхэма" в "Реал" за 101 млн евро.
В прошлом сезоне Джек Грилиш сыграл за "Астон Виллу" 27 матчей, забил 7 мячей и отдал 17 ассистов. Transfermarkt оценивает атакующего полузащитника в 65 млн евро.
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