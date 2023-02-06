"Манчестер Сити" могут выгнать из АПЛ из-за масштабных финансовых махинаций
Английская премьер-лига обвинила футбольный клуб "Манчестер Сити" в финансовых махинациях, которые клуб совершал в 2009 – 2018 годах
Об этом сообщает официальный сайт АПЛ .
Премьер-лига по итогам четырехлетнего расследования обвинила Манчестер Сити в нарушении ряда финансовых правил в период с 2009 по 2018 годы.
В частности, "Ман Сити" обвиняют в том, что он не предоставил точной информации, которая дает точное представление о финансовом положении клуба, а также полных данных о вознаграждении менеджеров в соответствующих контрактах с 2009 по 2013 годы.
Также клуб подозревают в несоблюдении правил УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций), доходности премьер-лиги, а также отказе о сотрудничестве в расследовании.
АПЛ передала информацию о нарушении независимой комиссии перед конфиденциальным слушанием, которое состоится в закрытом режиме.
Отмечается, что на "Манчестер Сити" может быть наложен ряд санкций, которые дисциплинарная комиссия сочтет целесообразным. Если обвинения будут доказаны, у команды могут отобрать очки или даже исключить из премьер-лиги.
С 2009 по 2018 год "Манчестер Сити" трижды выиграл чемпионат Англии - в 2012, 2014 и 2018 годах.
- 21 января 2023 года по решению федерального суда Италии с футбольного клуба "Ювентус" сняли 15 очков в серии A из-за финансовых махинаций руководства клуба.
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