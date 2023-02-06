Об этом сообщает официальный сайт АПЛ .

Премьер-лига по итогам четырехлетнего расследования обвинила Манчестер Сити в нарушении ряда финансовых правил в период с 2009 по 2018 годы.

В частности, "Ман Сити" обвиняют в том, что он не предоставил точной информации, которая дает точное представление о финансовом положении клуба, а также полных данных о вознаграждении менеджеров в соответствующих контрактах с 2009 по 2013 годы.

Также клуб подозревают в несоблюдении правил УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций), доходности премьер-лиги, а также отказе о сотрудничестве в расследовании.

АПЛ передала информацию о нарушении независимой комиссии перед конфиденциальным слушанием, которое состоится в закрытом режиме.

Отмечается, что на "Манчестер Сити" может быть наложен ряд санкций, которые дисциплинарная комиссия сочтет целесообразным. Если обвинения будут доказаны, у команды могут отобрать очки или даже исключить из премьер-лиги.

С 2009 по 2018 год "Манчестер Сити" трижды выиграл чемпионат Англии - в 2012, 2014 и 2018 годах.