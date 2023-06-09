"Манчестер Сити" – "Интер": букмекеры дали прогноз на финал Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом финала в Стамбуле "Манчестер Сити". На победу чемпионов Англии в основное время предлагают коэффициент 1,44, на ничью дают 4,75, а на выигрыш "Интера" – 6,50. Котировки на то, что "Сити" получит трофей 1,25, шансы миланцев оценивают в 4,50.

"Манчестер Сити" на пути в финал прошел немецкие "Лейпциг" (7:0, 1:1), "Баварию" (3:0, 1:1) и действующего победителя ЛЧ - испанский "Реал" (1:1, 4) :0).

"Интер" одолел португальские "Порту" (1:0, 0:0), "Бенфику" (2:0, 3:3) и итальянский "Милан" (2:0, 1:0).

"Манчестер Сити" сыграет в финале ЛЧ во второй раз в истории. В 2021 году команда Хосепа Гвардиолы уступила в решающем матче английскому "Челси" - 0:1.

"Интер" является трехкратным победителем главного европейского клубного турнира, который миланцы выигрывали в 1964, 1965 и 2010 годах.

Лига чемпионов

Финал

10 июня

"Манчестер Сити" (Англия) – "Интер" (Италия)

Стамбул, Турция. Олимпийский стадион им. Ататюрка

Начало – 22:00

Трансляция - Мегого