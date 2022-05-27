"Манчестер Сити" готов продать Зинченко, но хочет солидных денег
Английский "Манчестер Сити" не прочь продать Александра Зинченко, если получит солидное предложение
Об этом сообщает журналист The Telegraph Сэм Дин.
По информации источника, в услугах Зинченко заинтересован лондонский "Арсенал". Украинца хочет видеть в своей команде Микель Артета. "Манчестер Сити" не против трансфера, но хочет получить солидную компенсацию
Портал Тransfermarkt оценивает украинца в 25 миллионов евро. В этом сезоне Александр Зинченко стал чемпионом Англии в четвертый раз в карьере. На счету 25-летнего универсала 15 матчей и 4 голевых передачи.
Контракт Зинченко с "Сити" действует еще два года.
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15 мая стало известно, что английский Манчестер Сити собирается купить испанского левого защитника Марка Кукурелью.
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