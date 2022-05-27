Об этом сообщает журналист The Telegraph Сэм Дин.

По информации источника, в услугах Зинченко заинтересован лондонский "Арсенал". Украинца хочет видеть в своей команде Микель Артета. "Манчестер Сити" не против трансфера, но хочет получить солидную компенсацию

Портал Тransfermarkt оценивает украинца в 25 миллионов евро. В этом сезоне Александр Зинченко стал чемпионом Англии в четвертый раз в карьере. На счету 25-летнего универсала 15 матчей и 4 голевых передачи.

Контракт Зинченко с "Сити" действует еще два года.

15 мая стало известно, что английский Манчестер Сити собирается купить испанского левого защитника Марка Кукурелью.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb