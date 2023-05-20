"Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии по футболу
В субботу, 20 мая, "Манчестер Сити" удалось досрочно обеспечить себе чемпионский титул АПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Интересно, что футболисты "Ман Сити" стали сегодня чемпионами, хоть даже и не играли. Поражение "Арсенала" в матче с "Ноттингемом" (0:1) означает, что у лондонцев больше нет теоретических шансов обогнать команду Хосепа Гвардиолы.
У "Арсенала" остался один матч в запасе и 4 балла отставания от первого места. Сезон для команды Зинченко фактически окончен. Ниже второго места лондонцы не опустятся, а уже осенью сыграют в Лиге чемпионов.
Александр Зинченко матч против "Ноттингема" пропустил из-за травмы.
- 20 мая в 37-м туре Английской Премьер-лиги "Борнмут" уступил "Манчестер Юнайтед".
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