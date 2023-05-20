"Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Интересно, что футболисты "Ман Сити" стали сегодня чемпионами, хоть даже и не играли. Поражение "Арсенала" в матче с "Ноттингемом" (0:1) означает, что у лондонцев больше нет теоретических шансов обогнать команду Хосепа Гвардиолы.

У "Арсенала" остался один матч в запасе и 4 балла отставания от первого места. Сезон для команды Зинченко фактически окончен. Ниже второго места лондонцы не опустятся, а уже осенью сыграют в Лиге чемпионов.

Александр Зинченко матч против "Ноттингема" пропустил из-за травмы.