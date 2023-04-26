"Манчестер Сити" - "Арсенал": где и когда смотреть значительный матч в борьбе за чемпионство АПЛ
Сегодня, 26 апреля, в ключевом матче в борьбе за чемпионство АПЛ встретятся "Манчестер Сити" и "Арсенал"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч пройдет в Манчестере и начнется в 22.00. Прямую трансляцию украинцы могут посмотреть на телеканалах Setanta Sports.
Букмекеры считают, что "Манчестер Сити" является явным фаворитом встречи. На победу горожан коэффициент 1,55. Выигрыш "Арсенала" оценивают в 5,50. Ничья – 4,50.
Сегодняшний матч является определяющим в борьбе за чемпионство АПЛ. Ведь сейчас в турнирной таблице АПЛ команды идут бок о бок. "Арсенал" занимает первую позицию на расстоянии 5 баллов, но сыграли на 2 матча больше чем "Манчестер Сити".
Английская Премьер-лига
33-й тур
26 апреля
"Манчестер Сити" – "Арсенал"
Манчестер, "Этихад Стедиум"
Начало в 22:00
Трансляция – Setanta Sports
На ходу, вверх для борьбы ???? pic.twitter.com/znsgCP2zGU— Arsenal (@Arsenal) April 25, 2023
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