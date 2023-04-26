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Анонс

"Манчестер Сити" - "Арсенал": где и когда смотреть значительный матч в борьбе за чемпионство АПЛ

26 апреля, 2023 среда
07:00
Спорт

Сегодня, 26 апреля, в ключевом матче в борьбе за чемпионство АПЛ встретятся "Манчестер Сити" и "Арсенал"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч пройдет в Манчестере и начнется в 22.00. Прямую трансляцию украинцы могут посмотреть на телеканалах Setanta Sports.

Букмекеры считают, что "Манчестер Сити" является явным фаворитом встречи. На победу горожан коэффициент 1,55. Выигрыш "Арсенала" оценивают в 5,50. Ничья – 4,50.

Сегодняшний матч является определяющим в борьбе за чемпионство АПЛ. Ведь сейчас в турнирной таблице АПЛ команды идут бок о бок. "Арсенал" занимает первую позицию на расстоянии 5 баллов, но сыграли на 2 матча больше чем "Манчестер Сити".

Английская Премьер-лига

33-й тур

26 апреля

"Манчестер Сити" – "Арсенал"

Манчестер, "Этихад Стедиум"

Начало в 22:00

Трансляция – Setanta Sports

На ходу, вверх для борьбы ???? pic.twitter.com/znsgCP2zGU

— Arsenal (@Arsenal) April 25, 2023

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