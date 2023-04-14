"Ман Юнайтед" забил два автогола и потерял победу над "Севильей" в центральном матче Лиги Европы
В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы английский "Манчестер Юнайтед" и испанская "Севилья" сыграли вничью
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч в Англии закончился со счётом 2:2. Интересно, что 84-й минуты "Манчестер Юнайтед" имел комфортное преимущество в два мяча – дублем отличился Марсель Забитцер.
На 84-й минуте защитник МЮ Тайрелл Маласия пытался выбить мяч после поперечной передачи, но срезал его в свои ворота.
Уже на последних секундах встречи Гарри Магвайр также забил в свои ворота и лишил "Манчестер Юнайтед" победы.
Ответный матч будет сыгран в четверг, 20 апреля.
Лига Европы
Четвертьфинал. Первый матч
13 апреля
"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Севилья" (Испания) 2:2
Голы: Забитцер, 14, 21 – Маласия, 84 (авт.), Магвайр, 90+2
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