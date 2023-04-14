Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч в Англии закончился со счётом 2:2. Интересно, что 84-й минуты "Манчестер Юнайтед" имел комфортное преимущество в два мяча – дублем отличился Марсель Забитцер.

На 84-й минуте защитник МЮ Тайрелл Маласия пытался выбить мяч после поперечной передачи, но срезал его в свои ворота.

Уже на последних секундах встречи Гарри Магвайр также забил в свои ворота и лишил "Манчестер Юнайтед" победы.

Ответный матч будет сыгран в четверг, 20 апреля.

Лига Европы

Четвертьфинал. Первый матч

13 апреля

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Севилья" (Испания) 2:2

Голы: Забитцер, 14, 21 – Маласия, 84 (авт.), Магвайр, 90+2