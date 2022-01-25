"Ман Юнайтед" за смешные деньги избавился от форварда, которого купили за 60 млн евро

Об этом сообщает COPE.



Антони Марсьяль перешел в "Севилью" за 5 млн евро. "Манчестер Юнайтед" отправил француза в аренду до конца сезона. 26-летний игрок уже прибыл в Испанию для заключения контракта.

Последующая сумма выкупа не сообщается, но в клубе больше не рассчитывают на французского игрока, за которого в 2015 году заплатили 60 млн евро. Поэтому летом "Севилья" получит шанс за небольшую доплату оформить полноценный переход Марсьяля.



В этом сезоне Марсьяль сыграл за "Манчестер Юнайтед" 367 минут и забил всего 1 гол.