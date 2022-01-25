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Главная Спорт "Ман Юнайтед" за смешные деньги избавился от форварда, которого купили за 60 млн евро

"Ман Юнайтед" за смешные деньги избавился от форварда, которого купили за 60 млн евро

25 января, 2022 вторник
21:54
Спорт Антони Марсьяль

Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль завершает свой трансфер в испанскую "Севилью"

Об этом сообщает COPE.

Антони Марсьяль перешел в "Севилью" за 5 млн евро. "Манчестер Юнайтед" отправил француза в аренду до конца сезона. 26-летний игрок уже прибыл в Испанию для заключения контракта.

Последующая сумма выкупа не сообщается, но в клубе больше не рассчитывают на французского игрока, за которого в 2015 году заплатили 60 млн евро. Поэтому летом "Севилья" получит шанс за небольшую доплату оформить полноценный переход Марсьяля.

В этом сезоне Марсьяль сыграл за "Манчестер Юнайтед" 367 минут и забил всего 1 гол.

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Севилья
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