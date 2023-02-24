"Ман Юнайтед" выбил "Барселону" из Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч в Англии закончился победой "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:1.

На 18-й минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти и вывел "Барсу" вперед, но во втором тайме Фред и Антони перевернули ход игры и обеспечили для МЮ место в 1/8 финала Лиги Европы.

В первой встрече команды сыграли вничью 2:2. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне. Начало в 13.00.

Все матчи 1/16 финала ЛЕ транслирует медиасервис Megogo.

Лига Европы

1/16 финала. (Повторные матчи)

23 февраля

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Барселона" (Испания) 2:1 (Первый матч – 2:2)

Голы: Фред, 47, Антони, 73 - Левандовские, 18 (пен.)