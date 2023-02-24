"Ман Юнайтед" выбил "Барселону" из Лиги Европы
Во втором матче 1/16 финала Лиги Европы английский "Манчестер Юнайтед" победил испанскую "Барселону"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч в Англии закончился победой "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:1.
На 18-й минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти и вывел "Барсу" вперед, но во втором тайме Фред и Антони перевернули ход игры и обеспечили для МЮ место в 1/8 финала Лиги Европы.
В первой встрече команды сыграли вничью 2:2. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне. Начало в 13.00.
Все матчи 1/16 финала ЛЕ транслирует медиасервис Megogo.
Лига Европы
1/16 финала. (Повторные матчи)
23 февраля
"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Барселона" (Испания) 2:1 (Первый матч – 2:2)
Голы: Фред, 47, Антони, 73 - Левандовские, 18 (пен.)
- 23 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций украинский СК "Днепр-1" не сумел победить киприотский АЕК Ларнака.
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