"Ман Юнайтед" решил подобрать скандального чемпиона мира, которого выгоняют из "Барселоны"
Английский "Манчестер Юнайтед" может бесплатно подписать французского вингера "Барселоны" Усмана Дембеле
Об этом сообщает Diario Sport.
В "Барселоне" поставили Усману Дембеле четкий ультиматум: француз должен сменить команду в этом месяце - иначе не будет попадать в заявку на матчи, однако при этом должен постоянно тренироваться с командой.
В "Барселоне" считают, что француз не захочет на полгода остаться без игровой практики и сделает все, чтобы покинуть клуб. Интерес к футболисту проявляет "Манчестер Юнайтед". Английский клуб готов подписать Дембеле в январе, если Барса согласится отдать его бесплатно.
В нынешнем сезоне Усман Дембеле сыграл за "Барселону" 11 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Контракт француза с каталонцами рассчитан до июня 2022 года.
24-летний вингер перешел в "Барселону" в 2017 году из дортмундской "Боруссии" за 140 млн евро и сейчас является самым дорогим футболистом испанского клуба.
- 17 января сообщалось, что в "Барселоне" не будут давать игровую практику Усману Дембеле, если он не подпишет новый контракт с клубом.
- 20 января "Барселона" выставила Дембеле на трансфер.
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