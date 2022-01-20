"Ман Юнайтед" решил подобрать скандального чемпиона мира, которого выгоняют из "Барселоны"

Об этом сообщает Diario Sport.



В "Барселоне" поставили Усману Дембеле четкий ультиматум: француз должен сменить команду в этом месяце - иначе не будет попадать в заявку на матчи, однако при этом должен постоянно тренироваться с командой.



В "Барселоне" считают, что француз не захочет на полгода остаться без игровой практики и сделает все, чтобы покинуть клуб. Интерес к футболисту проявляет "Манчестер Юнайтед". Английский клуб готов подписать Дембеле в январе, если Барса согласится отдать его бесплатно.

В нынешнем сезоне Усман Дембеле сыграл за "Барселону" 11 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Контракт француза с каталонцами рассчитан до июня 2022 года.

24-летний вингер перешел в "Барселону" в 2017 году из дортмундской "Боруссии" за 140 млн евро и сейчас является самым дорогим футболистом испанского клуба.

17 января сообщалось, что в "Барселоне" не будут давать игровую практику Усману Дембеле, если он не подпишет новый контракт с клубом.

20 января "Барселона" выставила Дембеле на трансфер.

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