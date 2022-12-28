"Ман Юнайтед" разгромно победил "Ноттингем" в первом матче без Роналду

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился со счётом 3:0. В ворота "Ноттингем Фореста" голы забили Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль и эксфутболист "Шахтера" Фред.

"Манчестер Юнайтед" занимает пятое место и с 29 баллами отстает от зоны ЛЧ на 1 пункт. У "Ноттингема" 13 набранных очков и 19 позиция.

Для МЮ победный матч против "Ноттингема" был первым после ухода Криштиану Роналду 22 ноября.

Английская Премьер-лига

17-й тур

27 декабря

"Манчестер Юнайтед" - "Ноттингем Форест" 3:0

Голы: Рашфорд, 19, Марсьяль, 22, Фред, 87

26 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что португальский футболист Криштиану Роналду продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Президент "Аль-Насра" заявил, что информация о трансфере Роналду является ложью.

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