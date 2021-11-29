"Ман Юнайтед" представил нового главного тренера

Об этом сообщает официальный Twitter "Манчестер Юнайтед".



Ральф Рангник согласился возглавить "Ман Юнайтед" до конца сезона. После этого 63-летний немец получит руководящий пост в структуре на 2 сезона. Финансовые условия сделки не сообщаются.



Рангник известен фанатам своей работой в немецких "Шальке", "Лейпциге", "Штуттгарте", "Гоффенхайме" и "Ганновере". Последним местом работы специалиста был московский "Локомотив", где Рангник был директором по спорту и развитию клуба.



С декабря 2018 года Манчестер Юнайтед тренировал Уле-Гуннар Сульшер. За это время команда не выиграла ни одного трофея. 21 ноября норвежца отправили в отставку.



Лучшим результатом МЮ в Премьер-лиге при Сульшере стало второе место в сезоне 2020/21. Также в 2021 году манчестерцы вышли в финал Лиги Европы, где уступили испанскому "Вильярреалу".

В 12 матчах нынешнего сезона чемпионата Англии МЮ набрал 17 очков и занимает седьмое место. Команда проиграла пять из семи последних матчей в АПЛ, в частности, 20 ноября уступила "Вотфорду" - 1:4.

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