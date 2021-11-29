"Ман Юнайтед" представил нового главного тренера
Английский "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Ральфа Рангника на должность главного тренера
Об этом сообщает официальный Twitter "Манчестер Юнайтед".
Ральф Рангник согласился возглавить "Ман Юнайтед" до конца сезона. После этого 63-летний немец получит руководящий пост в структуре на 2 сезона. Финансовые условия сделки не сообщаются.
Рангник известен фанатам своей работой в немецких "Шальке", "Лейпциге", "Штуттгарте", "Гоффенхайме" и "Ганновере". Последним местом работы специалиста был московский "Локомотив", где Рангник был директором по спорту и развитию клуба.
С декабря 2018 года Манчестер Юнайтед тренировал Уле-Гуннар Сульшер. За это время команда не выиграла ни одного трофея. 21 ноября норвежца отправили в отставку.
Лучшим результатом МЮ в Премьер-лиге при Сульшере стало второе место в сезоне 2020/21. Также в 2021 году манчестерцы вышли в финал Лиги Европы, где уступили испанскому "Вильярреалу".
В 12 матчах нынешнего сезона чемпионата Англии МЮ набрал 17 очков и занимает седьмое место. Команда проиграла пять из семи последних матчей в АПЛ, в частности, 20 ноября уступила "Вотфорду" - 1:4.
- 10 ноября сообщалось, что новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" может стать немец Ральф Рангник, являющийся руководителем по спорту и развитию московского "Локомотива".
- 21 ноября "Ман Юнайтед" отправил Уле-Гуннара Сульшера в отставку.
- 23 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Ман Юнайтед" победил испанский "Вильярреал".
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