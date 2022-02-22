"Ман Юнайтед" отказался лететь на матч ЛЧ российской авиакомпанией "Аэрофлот", - ESPN
Английский "Манчестер Юнайтед" отказался от полета российской авиакомпанией "Аэрофлот" на матч Лиги чемпионов с испанским "Атлетико"
Об этом сообщает журналист ESPN Марк Огден.
Российская компания "Аэрофлот" является официальным партнером английского "Манчестер Юнайтед", но для полета в Испанию на матч против "Атлетико" британцы воспользовались услугами другой авиакомпании.
По информации источника, сотрудничество МЮ и "Аэрофлота" не прекращалось. Вероятно, решение было принято из-за последних проявлений российской агрессии и признания независимости "Л/ДНР".
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" – "Манчестер Юнайтед" пройдет в Мадриде 23 февраля. Начало в 22:00.
- 22 февраля в УЕФА заявили, что пока нет планов о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за российской агрессии против Украины.
- После этого премьер Британии Борис Джонсон заявил, что футбольные турниры не будут проводиться в России из-за ее агрессии против Украины.
- Мэр Лондона Садик Хан заверил, что город готов принять финал Лиги чемпионов, если его перенесут из Санкт-Петербурга из-за российской агрессии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.69
Покупка 28.69Продажа 29.3
-
EUR
Покупка 32.4Продажа 33.18
- Актуальное
- Важное