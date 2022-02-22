"Ман Юнайтед" отказался лететь на матч ЛЧ российской авиакомпанией "Аэрофлот", - ESPN

Об этом сообщает журналист ESPN Марк Огден.



Российская компания "Аэрофлот" является официальным партнером английского "Манчестер Юнайтед", но для полета в Испанию на матч против "Атлетико" британцы воспользовались услугами другой авиакомпании.



По информации источника, сотрудничество МЮ и "Аэрофлота" не прекращалось. Вероятно, решение было принято из-за последних проявлений российской агрессии и признания независимости "Л/ДНР".



Матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" – "Манчестер Юнайтед" пройдет в Мадриде 23 февраля. Начало в 22:00.