"Ман Сити" уверенно победил "Лестер" в АПЛ: Холанд оформил дубль
В 31-м туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" разгромно победил "Лестер"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился поражением "Лестера" со счетом 1:3. Дубль за "Манчестер Сити" оформил Эрлинг Холланд, еще один мяч забил Стоунс.
Единственный мяч за "Лестер" забил Келечи Ихеаначо. Нигерийский форвард отличился на 75-й минуте – это был последний гол в сегодняшнем матче.
В турнирной таблице АПЛ "Манчестер Сити" занимает 2-е место. Команда Хосепа Гвардиолы отстает от "Арсенала" на 3 балла.
"Лестер" – 19-й – в зоне вылета. До 17-го места, которое обеспечит команде место в следующем сезоне – 2 балла.
Английская Премьер-лига
31-й тур
15 апреля
"Манчестер Сити" – "Лестер" 3:1
Голы: Стоунс, 5, Холланд, 13 (пен.), 25 - Ихеаначо, 75
- 15 апреля в 31-м туре Английской Премьер-лиги лондонский "Челси" уступил "Брайтону".
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