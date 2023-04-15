"Ман Сити" уверенно победил "Лестер" в АПЛ: Холанд оформил дубль

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился поражением "Лестера" со счетом 1:3. Дубль за "Манчестер Сити" оформил Эрлинг Холланд, еще один мяч забил Стоунс.

Единственный мяч за "Лестер" забил Келечи Ихеаначо. Нигерийский форвард отличился на 75-й минуте – это был последний гол в сегодняшнем матче.

В турнирной таблице АПЛ "Манчестер Сити" занимает 2-е место. Команда Хосепа Гвардиолы отстает от "Арсенала" на 3 балла.

"Лестер" – 19-й – в зоне вылета. До 17-го места, которое обеспечит команде место в следующем сезоне – 2 балла.

Английская Премьер-лига

31-й тур

15 апреля

"Манчестер Сити" – "Лестер" 3:1

Голы: Стоунс, 5, Холланд, 13 (пен.), 25 - Ихеаначо, 75