"Ман Сити" уничтожил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов
В ответном матче Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" оказался лучше мадридского "Реала"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился разгромной победой "Манчестер Сити" со счётом 4:0. Дубль во встрече оформил Бернарду Силву, а автоголом отличился центрбек "Реала" Эдер Милитао.
На 92-й минуте четвертый гол в ворота "Реала" забил Хулиан Альварес, несколько минут перед этим заменивший Эрлинга Холанда.
Первая встреча команд закончилась вничью 1:1.
В финале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграет 10 июня с прошедшим "Милан" итальянским "Интером".
Финальный матч состоится в Стамбуле.
Лига чемпионов
1/2 финала. 2-й матч
17 мая
"Манчестер Сити" (Англия) – "Реал" (Испания) 4:0
Голы: Бернарду Силва, 23, 37, Милитао (авт.), 76, Альварес, 90+2
Первый матч – 1:1
- 16 мая в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов итальянский "Интер" оказался лучше "Милана".
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