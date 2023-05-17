"Ман Сити" уничтожил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился разгромной победой "Манчестер Сити" со счётом 4:0. Дубль во встрече оформил Бернарду Силву, а автоголом отличился центрбек "Реала" Эдер Милитао.

На 92-й минуте четвертый гол в ворота "Реала" забил Хулиан Альварес, несколько минут перед этим заменивший Эрлинга Холанда.

Первая встреча команд закончилась вничью 1:1.

В финале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграет 10 июня с прошедшим "Милан" итальянским "Интером".

Финальный матч состоится в Стамбуле.

Лига чемпионов

1/2 финала. 2-й матч

17 мая

"Манчестер Сити" (Англия) – "Реал" (Испания) 4:0

Голы: Бернарду Силва, 23, 37, Милитао (авт.), 76, Альварес, 90+2

Первый матч – 1:1