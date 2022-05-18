Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, позицию левого защитника у "Манчестер Сити" считают проблемной. Для усиления Хосеп Гвардиола выбрал футболиста "Брайтона" Марка Кукурелью.

Потенциальный трансфер испанца оценивается около 35 млн евро. Минувшим летом его купили в "Гетафе" за 18 млн. 23-летний Кукурелья также известен игрой за "Барселону".

В текущем сезоне на счету Марка Кукурельи 1 гол и 1 ассист в 34 матчах АПЛ. В "Ман Сити" на левом фланге обороны играют Жоау Канселу и украинец Александр Зинченко.

15 мая лидер чемпионата Англии "Манчестер Сити" не смог обыграть в Лондоне "Вест Хэм" в 37-м туре Премьер-лиги.

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