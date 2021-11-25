"Ман Сити", "Реал", ПСЖ и компания: какие команды уже гарантировали себе место в 1/8 финала ЛЧ

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Досрочно места в 1/8 финала Лиги чемпионов забронировали себе английские "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", итальянские "Ювентус" и "Интер", мадридский "Реал", мюнхенская "Бавария", французский ПСЖ, лиссабонский "Спортинг" и амстердамский "Аякс".



В Лиге Европы сыграют команды, не квалифицировавшиеся в плей-офф ЛЧ, а занявшие третьи места в своих квартетах. Среди таких клубов уж точно молдавский "Шериф" и питерский "Зенит".



А вот украинские команды "Динамо" и "Шахтер" попали в неприятный список клубов, гарантированно завершающих групповой раунд ЛЧ на четвертых позициях. Среди них также турецкий "Бешикташ" и шведский "Мальмэ".

24 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл миланскому "Интеру".

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