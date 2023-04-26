"Ман Сити" разгромил "Арсенал" в выдающемся матче за чемпионство АПЛ
В 33-м туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" уверенно победил "Арсенал"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодняшний матч прошел на арене "Этихад Стедиум". В домашних стенах "Манчестер Сити" разбил "Арсенал" со счётом 4:1. Дубль оформил Кевин Де Брюйне, еще один гол головой в первом тайме забил Джон Стоунс.
На 86-й минуте центрбек "Арсенала" Роб Холдинг возобновил надежду для фанатов "канониров", но было уже слишком поздно.
На 95-й минуте норвежский бомбардир Эрлинг Холланд поставил точку в матче.
Украинец Александр Зинченко отыграл за "Арсенал" весь матч.
Сегодняшний матч является определяющим в борьбе за чемпионство АПЛ. Ведь сейчас в турнирной таблице АПЛ команды идут бок о бок. "Арсенал" занимает первую позицию на расстоянии 2 балла, но сыграл на 2 матча больше чем "Манчестер Сити".
Английская Премьер-лига
33-й тур
26 апреля
"Манчестер Сити" – "Арсенал" 4:1
Голы: Де Брюйне, 7, 54, Стоунс, 45+1, Холланд, 90+5 - Холдинг, 86
- В 33-м туре Английской Премьер-лиги лондонский "Челси" уступил "Брентфторду". Михаил Мудрик отыграл весь второй тайм.
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