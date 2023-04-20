"Ман Сити" прошел "Баварию", а "Интер" - "Бенфику": результаты всех матчей ЛЧ 19 апреля
В среду, 19 апреля, были сыграны заключительные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
1/8 финала. Повторный матч
19 апреля
"Бавария" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия) 1:1
Голы: Киммих, 83 (пен.) – Холланд, 57
Первая игра – 0:3
"Интер" (Италия) – "Бенфика" (Португалия) 3:3
Голы: Барелла, 14, Мартинес, 65, Корреа, 78 - Аурснес, 38, А. Силва, 86, Муса, 90+5
Первый матч – 2:0
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