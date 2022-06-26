"Ман Сити" покупает футболиста, который может разрушить карьеру для Зинченко

Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации журналиста, Кукурелья фактически находится в шаге от трансфера в "Ман Сити". Футболист еще в конце мая согласовал условия личного контракта с "горожанами", а теперь на финальной стадии переговоры клубов.

Потенциальный трансфер испанца ранее оценивался в 35-55 млн. евро. Прошлым летом его купили в "Гетафе" за 18 млн. 23-летний Кукурелья также известен игрой за "Барселону".

В текущем сезоне на счету Марка Кукурельи 1 гол и 1 ассист в 35 матчах АПЛ. В "Ман Сити" на левом фланге обороны играют Жоау Канселу и украинец Александр Зинченко.

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