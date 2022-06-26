"Ман Сити" покупает футболиста, который может разрушить карьеру для Зинченко
Английские "Манчестер Сити" и "Брайтон" близки к оформлению трансфера левого защитника Марка Кукурельи
Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации журналиста, Кукурелья фактически находится в шаге от трансфера в "Ман Сити". Футболист еще в конце мая согласовал условия личного контракта с "горожанами", а теперь на финальной стадии переговоры клубов.
Потенциальный трансфер испанца ранее оценивался в 35-55 млн. евро. Прошлым летом его купили в "Гетафе" за 18 млн. 23-летний Кукурелья также известен игрой за "Барселону".
В текущем сезоне на счету Марка Кукурельи 1 гол и 1 ассист в 35 матчах АПЛ. В "Ман Сити" на левом фланге обороны играют Жоау Канселу и украинец Александр Зинченко.
- 15 мая стало известно, что английский "Манчестер Сити" намерен купить испанского левого защитника Марка Кукурелью.
- "Ман Сити" не прочь продать Александра Зинченко , если получит солидное предложение.
- Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко готов рассмотреть предложения от других клубов , если ему предложат место в полузащите.
- 12 июня стало известно, что "Барселона" рассматривает кандидатуру украинца Александра Зинченко на позицию левого защитника.
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