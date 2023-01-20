"Ман Сити" победил "Тоттенхэм" в АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Манчестер Сити" со счётом 4:2. Хотя "Тоттенхэм" и оказался сильнее в первом тайме - голы забили Дэйан Кулусевский и Эмерсон Роял.

Во второй половине встречи "Сити" сыграли увереннее и забили в ворота лондонцев 4 гола. Отличились Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес, и дубль оформил Рияд Марез.

"Ман Сити" сократил отставание до первого места. Теперь у "Арсенала" 5 очков, но у "канониров" 1 матч в запасе.

"Тоттенгэм" – пятый – до ЛЧ 5 очков.

Английская Премьер-лига

7-й тур

19 января

"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 4:2

Голы: Альварес, 51, Холанд, 53, Марез, 63, 90 - Кулусевски, 44, Эмерсон, 45+2

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