"Ман Сити" победил "Тоттенхэм" в АПЛ
В перенесенном матче 7-го тура АПЛ "Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Манчестер Сити" со счётом 4:2. Хотя "Тоттенхэм" и оказался сильнее в первом тайме - голы забили Дэйан Кулусевский и Эмерсон Роял.
Во второй половине встречи "Сити" сыграли увереннее и забили в ворота лондонцев 4 гола. Отличились Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес, и дубль оформил Рияд Марез.
"Ман Сити" сократил отставание до первого места. Теперь у "Арсенала" 5 очков, но у "канониров" 1 матч в запасе.
"Тоттенгэм" – пятый – до ЛЧ 5 очков.
Английская Премьер-лига
7-й тур
19 января
"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 4:2
Голы: Альварес, 51, Холанд, 53, Марез, 63, 90 - Кулусевски, 44, Эмерсон, 45+2
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