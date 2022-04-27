"Ман Сити" победил "Реал" в драматическом полуфинале Лиги чемпионов
В первом полуфинале Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" победил испанский "Реал"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч в Манчестере показался настоящей футбольной перестрелкой. "Ман Сити", в стартовом составе которого появился Александр Зинченко, вышел вперед уже на 2-й минуте. Это произошло после удачного удара Кевина Де Брюйне.
Англичане очень быстро, на 11-й минуте, удвоили преимущество благодаря голу Габи Жезуса.
"Реал" сумел сократить отставание в середине первого тайма. Карим Бензема обработал мяч после передачи Менди и ударом от штанги отправил мяч в ворота - 2:1.
В начале второго тайма команды обменялись голами. На 53-й минуте отличился Фил Фоден, а на 55-й – Винисиус Жуниор.
На 74-й минуте Бернарду Силва получил мяч после Зинченка и филигранным ударом сделал счет для "Сити" 4:2.
"Реал" заработал пенальти на 82-й минуте. Карим Бензема реализовал одиннадцатиметровый и поставил точку во встрече.
В четвертьфинале "Ман Сити" одолел испанский "Атлетико" - 1:0; 0:0. "Реал" обыграл английский "Челси" - 3:1; 2:3.
Ответный матч состоится 4 мая.
Лига чемпионов
1/2 финала. Первый матч
26 апреля
"Манчестер Сити" (Англия) – "Реал" (Испания) 4:3
Голы: Де Брюйне, 2, Жезус, 11, Фоден, 53, Силва, 74 – Бензема, 33, 82 (пен.), Винисиус, 55
- 13 апреля стало известно, что в 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют "Реал", "Ливерпуль", "Вильярреал" и "Манчестер Сити".
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