"Ман Сити" оценил Зинченко в рекордные 41 млн евро
Английский "Манчестер Сити" готов продать украинского легионера Александра Зинченко за 41 млн евро
Об этом сообщает Daily Mail .
Главным претендентом на Зинченко является лондонский "Арсенал". "Манчестер Сити" готов продать украинца "канонирам" за около 35 млн фунтов стерлингов (прим. – более 41 млн евро).
Если переход состоится, он побьет трансферный рекорд для украинцев. В 2006 году "Челси" купил Андрея Шевченко за 30,8 млн фунтов.
В прошлом сезоне 25-летний украинец сыграл за "Манчестер Сити" 25 матчей и отдал 5 результативных передач.
Зинченко в четвертый раз в карьере стал с командой Хосепа Гвардиолы чемпионом Англии.
Его контракт с "Ман Сити" рассчитан до лета 2024 года.
- 15 мая стало известно, что английский Манчестер Сити собирается купить испанского левого защитника Марка Кукурелью.
- 12 июня "Барселона" рассматривала кандидатуру украинца Александра Зинченко на позицию левого защитника.
- 28 июня сообщалось, что Зинченко может перейти из "Манчестер Сити" в "Челси".
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