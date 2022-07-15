"Ман Сити" оценил Зинченко в рекордные 41 млн евро

Об этом сообщает Daily Mail .

Главным претендентом на Зинченко является лондонский "Арсенал". "Манчестер Сити" готов продать украинца "канонирам" за около 35 млн фунтов стерлингов (прим. – более 41 млн евро).

Если переход состоится, он побьет трансферный рекорд для украинцев. В 2006 году "Челси" купил Андрея Шевченко за 30,8 млн фунтов.

В прошлом сезоне 25-летний украинец сыграл за "Манчестер Сити" 25 матчей и отдал 5 результативных передач.

Зинченко в четвертый раз в карьере стал с командой Хосепа Гвардиолы чемпионом Англии.

Его контракт с "Ман Сити" рассчитан до лета 2024 года.

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