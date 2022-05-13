"Ман Сити" открыл статую лучшему бомбардиру в истории клуба, окончившему карьеру из-за болезни сердца
Английский "Манчестер Сити" открыл статую лучшему бомбардиру в истории клуба Серхио Агуэро
Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити".
Статуя посвящена моменту "93:20". В 2012 году Агуэро в последнем туре АПЛ забил победный мяч в ворота КПР на 93-й минуте и 20-й секунде, что позволило "Ман Сити" опередить МЮ в турнирной таблице.
Это единственный розыгрыш АПЛ, в котором титул получила команда из-за лучшей разницы голов. Статуя создает композицию с памятниками Венсану Компани и Давиду Сильви. Она создана из тысячи сваренных кусков оцинкованной стали и будет подсвечена голубым цветом ночью.
Фото - Getty Images
В составе "Манчестер Сити" Агуэро пять раз выиграл чемпионат Англии, пять раз брал Кубок лиги, трижды побеждал в Суперкубке страны, а также завоевал Кубок Англии.
Серхио Агуэро является лучшим бомбардиром "Манчестер Сити" за всю историю клуба – в 388 матчах он забил 258 голов.
В ноябре врачи диагностировали у 33-летнего футболиста тахикардию – нарушение сердечного ритма – после чего он больше не выходил на поле и объявил об окончании карьеры.
За сборную Аргентины Агуэро сыграл 101 матч и забил 41 гол.
- Напомним, 31 мая прошлого года аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро перешел в "Барселону".
- 1 ноября сообщалось, что аргентинский нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро выбыл из-за проблем с сердцем .
- 15 декабря Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.
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