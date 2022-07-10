"Ман Сити" отказался продавать Зинченко, - СМИ

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас на подкасте "Чистый подкаст".

По информации Бурбаса, приход Кукурельи не повлияет на продажу Зинченко.

"В прессе постоянно идут вбрасывания, но они не совсем соответствуют действительности. Действительно, есть интерес от "Арсенала" и "Эвертона", но "Сити" хочет оставить его, они не хотят продавать Зинченко даже несмотря на вероятную покупку Марка Кукурельи", – сказал журналист Игорь Бурбас.

В прошлом сезоне 25-летний украинец сыграл за "Манчестер Сити" 25 матчей и отдал 5 результативных передач.

Зинченко в четвертый раз в карьере стал с командой Хосепа Гвардиолы чемпионом Англии.

Его контракт с "Ман Сити" рассчитан до лета 2024 года.

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