"Ман Сити" отказался искать замену футболисту, проданному в "Барсу" за 55 млн евро

Об этом сообщает The Times .



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола собирается уделить больше игрового времени молодым игрокам. В частности, игровую практику в основной команде может получить 19-летний Коул Палмер. Потому англичане не будут покупать футболиста на позицию Феррана Торреса.

Торрес и "Барселона" подписали контракт до 30 июня 2027 года. В соглашении прописаны отступные, которые составляют 1 млрд евро. В понедельник, 3 января состоится презентация футболиста. Сумма трансфера составила 55 млн. евро.

В этом сезоне 21-летний Торрес провел за "Манчестер Сити" 7 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу. Сейчас игрок травмирован, у него перелом ноги.



Transfermarkt оценивает испанца в 45 млн. евро. Летом 2020 года "Сити" заплатил "Валенсии" 28 млн за Феррана Торреса.

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