"Ман Сити" отказался искать замену футболисту, проданному в "Барсу" за 55 млн евро
Английский "Манчестер Сити" не собирается подписывать нового футболиста на позицию Феррана Торреса
Об этом сообщает The Times .
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола собирается уделить больше игрового времени молодым игрокам. В частности, игровую практику в основной команде может получить 19-летний Коул Палмер. Потому англичане не будут покупать футболиста на позицию Феррана Торреса.
Торрес и "Барселона" подписали контракт до 30 июня 2027 года. В соглашении прописаны отступные, которые составляют 1 млрд евро. В понедельник, 3 января состоится презентация футболиста. Сумма трансфера составила 55 млн. евро.
В этом сезоне 21-летний Торрес провел за "Манчестер Сити" 7 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу. Сейчас игрок травмирован, у него перелом ноги.
Transfermarkt оценивает испанца в 45 млн. евро. Летом 2020 года "Сити" заплатил "Валенсии" 28 млн за Феррана Торреса.
- 15 декабря аргентинский форвард "Барселоны" Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры из- за проблем с сердцем.
- 22 декабря стало известно, что полузащитник английского "Манчестер Сити" Ферран Торрес станет игроком "Барселоны" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.07
Покупка 27.07Продажа 27.31
-
EUR
Покупка 30.5Продажа 30.94
- Актуальное
- Важное