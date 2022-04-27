"Ман Сити" и "Реал" повторили рекорд Лиги чемпионов

Об этом сообщает OptaJoe.



Матч "Манчестер Сити" – "Реал" закончился победой хозяев со счетом 4:3. Команды сумели повторить рекорд по наибольшему количеству забитых мячей в полуфиналах ЛЧ.



Ранее всего в двух полуфинальных матчах в истории ЛЧ команды забивали 7 голов. Речь идет о встречах "Аякс" – "Бавария" в 1995 году и "Ливерпуль" – "Рома" (5:2) в 2018-м.



Ответный матч "Реал" - "Ман Сити" состоится 4 мая в столице Испании Мадриде.

27 апреля в первом полуфинале Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" победил испанский "Реал".

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