"Ман Сити" и "Реал" повторили рекорд Лиги чемпионов
В матче "Ман Сити" - "Реал" повторился рекорд по наибольшему количеству забитых мячей в полуфиналах ЛЧ
Об этом сообщает OptaJoe.
Матч "Манчестер Сити" – "Реал" закончился победой хозяев со счетом 4:3. Команды сумели повторить рекорд по наибольшему количеству забитых мячей в полуфиналах ЛЧ.
Ранее всего в двух полуфинальных матчах в истории ЛЧ команды забивали 7 голов. Речь идет о встречах "Аякс" – "Бавария" в 1995 году и "Ливерпуль" – "Рома" (5:2) в 2018-м.
Ответный матч "Реал" - "Ман Сити" состоится 4 мая в столице Испании Мадриде.
- 27 апреля в первом полуфинале Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" победил испанский "Реал".
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