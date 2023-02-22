"Ман Сити" и "Лейпциг" сыграли вничью в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился вничью 1:1. На 27-й минуте Рияд Марез вывел "Манчестер Сити" вперед, но в конце встречи Йошко Гвардиол сравнял счет для "Лейпцига".

А уже 14 марта состоится ответный матч, где "Лейпциг" и "Ман Сити" определят команду, сыграющую в 1/4 финала.

Лига чемпионов

1/8 финала

22 февраля

"Лейпциг" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия) 1:1

Голы: Гвардиол, 70 – Марез, 27