"Ман Сити" и "Лейпциг" сыграли вничью в Лиге чемпионов
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" сыграл вничью против немецкого "Лейпцига"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился вничью 1:1. На 27-й минуте Рияд Марез вывел "Манчестер Сити" вперед, но в конце встречи Йошко Гвардиол сравнял счет для "Лейпцига".
А уже 14 марта состоится ответный матч, где "Лейпциг" и "Ман Сити" определят команду, сыграющую в 1/4 финала.
Лига чемпионов
1/8 финала
22 февраля
"Лейпциг" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия) 1:1
Голы: Гвардиол, 70 – Марез, 27
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