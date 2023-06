Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В ходе исследования 19 взрослых самок дельфинов ученые обнаружили, что они меняют свой тон, обращаясь к своим детенышам. Исследователи записали характерный свист дельфинов-матерей во Флориде, когда их сопровождали их детеныши и когда они плавали поодиночке или с другими взрослыми.

Отмечается, что фирменный свист дельфина – это уникальный и важный сигнал, похожий на то, как будто кто-то выкрикивает собственное имя.

"Они используют эти свистки, чтобы следить друг за другом. Они периодически говорят: "Я здесь, я здесь", - рассказала соавтор исследования Лаэла Сай, морской биолог из Океанографического института Вудс-Хоула в Массачусетсе.

Для каждой из 19 матерей-дельфинов, взятых для исследования, было характерно то, что при направлении сигнала детенышу тон свистка матери выше, а диапазон высоты звука больше обычного.

Получение этих данных было сложной задачей. За более чем три десятилетия ученые несколько раз помещали специальные микрофоны на тех же диких матерей-дельфинов в заливе Сарасота во Флориде с целью записи их характерных звуков. Это включало годы, когда они рожали детенышей и когда их не было. В среднем дельфинята оставались со своими матерями в Сарасоте три года, а иногда и дольше.

"Это беспрецедентные, абсолютно фантастические данные", - подчеркнул Маурисио Кантор, морской биолог из Орегонского государственного университета, не участвовавший в исследовании.

Неизвестно, почему люди и дельфины используют детский лепет, однако ученые считают, что это может помочь потомству научиться произносить новые звуки. Проведенные еще в 1980-х годах исследования показывают, что младенцы могут уделять больше внимания речам с большим диапазоном высоты тона.

Самки макак-резусов могут изменять свои крики, чтобы привлечь внимание потомства. А бриллианты зебровые повышают тон голоса и замедляют пение, обращаясь к птенцам. Так они, возможно, облегчают изучение птичьего пения.

Еще одна возможная причина использования определенных таких звуков – привлечение внимания детей.

"Для детенышей действительно важно знать: "О, мама сейчас со мной разговаривает", а не просто объявлять о своем присутствии кому-то еще", - считает Джанет Манн, морский биолог из Джорджтаунского университета, не принимавшая участия в исследовании.

Справка: "Proceedings of the National Academy of Sciences" - ведущий американский научный журнал для публикации оригинальных научных исследований в различных областях, главным образом в биологии и медицине, а также по физике и социальным наукам. Официальный орган Национальной Академии наук США.