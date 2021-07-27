Мамедова не могут сейчас уволить из дисциплинарного производства, - ОГПУ
Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов действительно написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию, которое в настоящее время находится на рассмотрении у генпрокурора Ирины Венедиктов. Но уволить его не могут из-за дисциплинарного производства
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ОГПУ.
"Мамедов сегодня подал заявление об увольгнении с административной должности и из органов прокуратуры по собственному желанию, которое сейчас находится на рассмотрении у генерального прокурора", - сообщили в Офисе генпрокурора.Там также отмечают, что сейчас кадровая комиссия по рассмотрению дисциплинарных жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка рассматривает обращение об увольнении Мамедова в связи с отказом в предоставлении допуска к гостайне.
"Дисциплинарное производство начато 6 июля 2021 года, и на последнем заседании комиссии 22 июля его адвокаты заявили ходатайство о переносе рассмотрения в связи с тем, что их клиент находится на больничном. Следующее заседание дисциплинарной комиссии назначено на 2 августа", - сообщают в офисе генпрокурора.
Там отмечают, что весь период после открытия дисциплинарного производства Мамедов находился на больничном, после этого был в отпуске за границей, сейчас снова находится на больничном.
"До завершения дисциплинарного производства Мамедов не может быть освобожден от административной должности в связи с подачей заявления по собственному желанию", - резюмируют в Офисе генпрокурора.
- Ранее сам Гюндуз Мамедов сообщил, что написал заявление об отставке.
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