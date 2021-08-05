Мама, я это сделала! Украинка бурно отреагировала на медаль Олимпиады-2020

Об этом Лузан заявила Общественном Спорт .

По ее словам, она шла к этой награде много лет.

"Мне кажется, что я сплю, что это сон. Я не могу в это поверить. Я столько лет шла к этой олимпийской медали. Спасибо всем, кто в меня верил, поддерживал. Спасибо тем, кто меня тренировал. Это просто невероятно. Мы вместе пришли к этой медали ", - сказала Лузан.

Она заверила, что на этом останавливаться не собирается и еще поборется за награды в токио на дистанции 500 м.

"Это моя первая Олимпиада. Уверена, что впереди меня еще ждут золотые награды. У меня будет еще одна дистанция на 500 м - моя коронная. Я не собираюсь останавливаться, буду бороться за победу в двойке", - пообещала Лузан.

Она добавила, что посвящает победу своей матери.

"Не могу поверить в то, что я в тройке сильнейших спортсменов на Олимпийских играх. Это моя мечта. Посвящаю эту победу моей маме, которая мечтала, что я буду на Олимпиаде, возьму медаль. Мама, я это сделала. Нет ничего невозможного. Вера в то, что ты делаешь, и люди, которые тебя поддерживают, помогут сдвинуть горы ", - сказала Лузан.

За 13 дней соревнований Олимпиады-2020 Украина получила 12 медалей. Золото в категории до 87 кг выиграл борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг.

Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина и Людмила Лузан в гребле на каноэ.

Напомним, 5 августа украинка Людмила Лузан выиграла бронзовую медаль в гребле на каноэ на дистанции 200 м.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb