Мама, я это сделала! Украинка бурно отреагировала на медаль Олимпиады-2020
Украинская спортсменка Людмила Лузан заявила, что не может поверить в то, что получила бронзу Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 м на каноэ
Об этом Лузан заявила Общественном Спорт .
По ее словам, она шла к этой награде много лет.
"Мне кажется, что я сплю, что это сон. Я не могу в это поверить. Я столько лет шла к этой олимпийской медали. Спасибо всем, кто в меня верил, поддерживал. Спасибо тем, кто меня тренировал. Это просто невероятно. Мы вместе пришли к этой медали ", - сказала Лузан.
Она заверила, что на этом останавливаться не собирается и еще поборется за награды в токио на дистанции 500 м.
"Это моя первая Олимпиада. Уверена, что впереди меня еще ждут золотые награды. У меня будет еще одна дистанция на 500 м - моя коронная. Я не собираюсь останавливаться, буду бороться за победу в двойке", - пообещала Лузан.
Она добавила, что посвящает победу своей матери.
"Не могу поверить в то, что я в тройке сильнейших спортсменов на Олимпийских играх. Это моя мечта. Посвящаю эту победу моей маме, которая мечтала, что я буду на Олимпиаде, возьму медаль. Мама, я это сделала. Нет ничего невозможного. Вера в то, что ты делаешь, и люди, которые тебя поддерживают, помогут сдвинуть горы ", - сказала Лузан.
За 13 дней соревнований Олимпиады-2020 Украина получила 12 медалей. Золото в категории до 87 кг выиграл борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг.
Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина и Людмила Лузан в гребле на каноэ.
- Напомним, 5 августа украинка Людмила Лузан выиграла бронзовую медаль в гребле на каноэ на дистанции 200 м.
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