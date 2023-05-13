Мама искала сына: Залужный рассказал о случае на войне, который заставил его плакать

Личным опытом Залужный поделился в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

"Я человек. Один раз я плакал. Когда мама искала своего сына. Он был пилотом вертолета и летал в Мариуполь. На тот момент, пока я с ней переписывался, у меня была надежда, что все-таки он жив и все будет хорошо. И в какой-то момент мне уже доложили, что, к сожалению, он погиб, его нет. И я был вынужден как-то с мамой прояснить эту ситуацию. Потому что мама прислала мне его смс. Он перед вылетом написал смс о том, что он патриот. Что даже если его не станет, он хочет, чтобы знали, что он был нормальным человеком. И когда я пытался с мамой как-то этот вопрос обсудить, у меня сил не хватило", - сказал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ сказал журналисту, что помнит имя погибшего бойца, но называть нужно имена всех, кто отдал жизнь за Украину.

"Помню, но не буду говорить. Их придется называть очень много. Они все этого стоят", - сказал Залужный.

Генерал признался, что тяжело переживает ежедневные многочисленные сообщения о гибели украинских защитников.

"Плохо. Плохо и тяжело. Но что делать", - сказал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также констатировал, что у Украины нет выбора, кроме как бороться, поскольку целью РФ в войне является уничтожение украинцев.

"Стратегическая цель РФ, по-моему, заключалась в том, чтобы уничтожить украинскую государственность как таковую. Видимо, они рассчитывали, что зайдут организованными колоннами, люди встретят с хлебом и солью и на этом украинская государственность закончилась. Когда украинцы начали сопротивление, начали защищаться то по состоянию на сегодняшний день они сознательно из РФ едут сюда, чтобы сознательно убивать именно украинцев. Именно убивать. И суть этой войны заключается в том, что если сейчас мы не уничтожим этого врага, будем уничтожены мы. Ибо они пришли сознательно и несут сейчас безумные потери, в том числе на Донецком оперативном направлении, в районе Бахмута, но все равно идут убивать украинцев. Это их цель", - сказал Залужный.