"Мама, а куда мы бежим? В Моршин": соцсети отреагировали мемами на эксперимент по вакцинации во Львовской области

Еспресо.TV собрало подборку мемов о провакцинированном городе.

В апреле 2021 года в Моршине Львовской области провели эксперимент — пилотный проект по массовой вакцинации населения против коронавирусной болезни. В настоящее время почти 75% жителей (там проживает около 6 тыс. человек) города получили прививки против COVID-19.

Пользователи соцсетей назвали эту массовую вакцинацию "моршинским чудом" и заполнили Сеть мемами.



Напомним, в Моршине, на Львовщине, который весной принял участие в эксперименте по массовой вакцинации для выработки коллективного иммунитета, ни один больной коронавирусом не нуждается в госпитализации, сообщил мэр города Руслан Ильницкий.

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