Малюська рассказал, мог ли бы ChatGPT стать нотариусом в Украине
В Минюсте проверили, как ChatGPT справится с нотариальным экзаменом. В ведомстве пришли к выводу, что искусственный интеллект не смог бы работать в Украине нотариусом
Об этом рассказал глава ведомства Денис Малюська.
По его словам, недавно чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT разработчика OpenAI успешно сдал унифицированный адвокатский экзамен в США. В то же время нотариальный экзамен в Украине он провалил.
"На теоретической части, там, где 100 вопросов, правильных ответов у ChatGPT оказалось 40. В ситуативных задачах из 25 он ответил на 13 и в практических задачах из 30 так же 13 ответов. Барьер не преодолел, но в принципе отвечал неплохо" , - рассказал Малюська.
Он пришел к выводу, что ИИ не мог бы работать у нас нотариусом, но мог бы стать его помощником.
Малюська предположил, что лучший результат работы в США связан с наличием там значительно большего количества литературы по адвокатской практике и большим количеством изменений в нормативной базе в Украине относительно нотариусов после 2021 года, которых ChatGPT не знает.
- Ранее пользователям iOS представили приложение ChatGPT.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.1
Покупка 37.1Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.03Продажа 40.85
- Актуальное
- Важное