Малюська рассказал, мог ли бы ChatGPT стать нотариусом в Украине

Об этом рассказал глава ведомства Денис Малюська.

По его словам, недавно чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT разработчика OpenAI успешно сдал унифицированный адвокатский экзамен в США. В то же время нотариальный экзамен в Украине он провалил.

"На теоретической части, там, где 100 вопросов, правильных ответов у ChatGPT оказалось 40. В ситуативных задачах из 25 он ответил на 13 и в практических задачах из 30 так же 13 ответов. Барьер не преодолел, но в принципе отвечал неплохо" , - рассказал Малюська.

Он пришел к выводу, что ИИ не мог бы работать у нас нотариусом, но мог бы стать его помощником.

Малюська предположил, что лучший результат работы в США связан с наличием там значительно большего количества литературы по адвокатской практике и большим количеством изменений в нормативной базе в Украине относительно нотариусов после 2021 года, которых ChatGPT не знает.