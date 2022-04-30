Малюська рассказал, когда ждать первые приговоры для российских военных преступников

Об этом Малюська заявил в эфире национального телемарафона.

"Полноценный запуск механизмов и первые приговоры займут как минимум год-два. Потому что всегда международные юрисдикции были медленными, и это еще очень быстрые сроки для международных судов, как правило, это шесть-восемь лет и далее", - сказал он.

Он уточнил, что выносить приговоры российским военным и руководителям могут как украинские, так и международные суды. В первом случае преступников будут искать с помощью Интерпола, во втором - правосудие будет производиться по приговорам Международного уголовного суда.

По словам Малюськи, в последнем случае не будет учитываться даже дипломатический статус, который не будет действовать, если подсудимый попадет на территорию страны, признающей юрисдикцию Международного уголовного суда.

Малюська также заверил, что у Украины достаточно доказательств российских военных преступлений.

30 апреля стало известно, что Нидерланды направят в Украину 30 офицеров пограничной полиции для расследования военных преступлений РФ.

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