Малюська рассказал, когда ждать первые приговоры для российских военных преступников
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что первых приговоров для российских военных преступников следует ожидать через один-два года
Об этом Малюська заявил в эфире национального телемарафона.
"Полноценный запуск механизмов и первые приговоры займут как минимум год-два. Потому что всегда международные юрисдикции были медленными, и это еще очень быстрые сроки для международных судов, как правило, это шесть-восемь лет и далее", - сказал он.
Он уточнил, что выносить приговоры российским военным и руководителям могут как украинские, так и международные суды. В первом случае преступников будут искать с помощью Интерпола, во втором - правосудие будет производиться по приговорам Международного уголовного суда.
По словам Малюськи, в последнем случае не будет учитываться даже дипломатический статус, который не будет действовать, если подсудимый попадет на территорию страны, признающей юрисдикцию Международного уголовного суда.
Малюська также заверил, что у Украины достаточно доказательств российских военных преступлений.
- 30 апреля стало известно, что Нидерланды направят в Украину 30 офицеров пограничной полиции для расследования военных преступлений РФ.
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