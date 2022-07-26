Об этом Малюська сказал в интервью РБК-Украина .

"Они содержатся в наших учреждениях Министерства юстиции. Мне каждый день присылают обновление по статусу, кто где находится. Собственно, их судьба зависит от одной ключевой вещи – у нас есть доказательства совершения ими военных преступлений или нет", - пояснил Малюська.

По его словам, военнопленные, которые не подозреваются в совершении военных преступлений, работают на режимных объектах.

"Те, по которым доказательств совершения ими военных преступлений нет, - они обычные военнопленные по Женевской конвенции, удерживаются до тех пор, пока не будет запрос на обмен таких лиц. До тех пор они чаще всего работают у нас, занимаются деревообработкой под охраной на режимных объектах", - сказал Малюська.

Он добавил, что в отношении военнопленных, совершивших военные преступления, возбуждаются уголовные производства.

"Там уголовное производство, в их отношении осуществляются следственные действия по расследованию военных преступлений и вынесению приговоров. Но они тоже могут быть обменены на наших военных, которые удерживаются в плену в Российской Федерации", - отметил Малюська.

Министр юстиции констатировал, что самая типичная судьба и первой, и второй груп военнопленных – это пойти на обмен.

"Разница в том, что вторая группа – совершивших военные преступления – получат приговор, являющийся препятствием для их дальнейшей нормальной жизни, с одной стороны. С другой стороны, такая категория пленных более ценна для стороны агрессора как предмет обмена – чем более яркий преступник , чем больше зла он натворил, тем больше его значимость, тем больше его хотят забрать, чтобы убрать риски для дальнейших обвинений. И тем более значимых наших героев мы можем забрать из плена", - отметил Малюська.

7 июня Денис Малюська заявил, что на содержание одного военнопленного оккупанта нужно 3 тыс. грн в месяц .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb