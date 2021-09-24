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Малюська пояснил, что олигархи должны сделать в течение шести месяцев

24 сентября, 2021 пятница
07:19
Общество Денис Малюська

Закон об олигархах является антимонопольным документом, считает глава Минюста

Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська, сообщает ТСН .

"По сути, это антимонопольный законом. Потому что он констатирует, что у нас в стране есть люди, которые символизируют слияние трех направлений: медиа, крупного бизнеса и власти. И распределение этих ветвей, создание стимулов для того, чтобы это распределение состоялось, - это и есть этот закон. Он предоставляет льготный период - 6 месяцев ", - отметил глава Минюста.

За это время олигархи могут добровольно избавиться от этого статуса, объяснил Малюська.

"Если они станут простым бизнесом в течение этих 6 месяцев, к ним не будет никаких претензий. Они не будут в реестре, на них не будут распространяться ограничения, предусмотренные законом. Они будут как классические крупные бизнесмены. Как это случилось в Штатах, где имена олигархов начала ХХ века вспоминают с уважением - они вписались в память как меценаты. У украинских олигархов есть шанс сделать так же в течение шести месяцев ", - подытожил Малюська.

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