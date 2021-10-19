Малюська о законе по олигархах: Демократия - штука плохая, но лучше никто не придумал. С СНБО то же самое

Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в интервью Украинской правде.

Он ответил на вопрос, почему именно Совет национальной безопасности и обороны должен решать, кто является олигархом.

"А это демократия. Демократия - штука плохая, но лучше никто не придумал. С СНБО то же ", - сказал Малюська.

Журналисты напомнили министру, что СНБО особенности работы закрытого государственного органа, так почему нельзя было предусмотреть более открытый вариант определения олигархов.

"Да куда открыто? Данилов постоянно пресс-конференции устраивает, все рассказывает, что приняли, как приняли ", - сказал министр.