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Малюська о законе по олигархах: Демократия - штука плохая, но лучше никто не придумал. С СНБО то же самое

19 октября, 2021 вторник
10:35
Общество Денис Малюська

В Министерстве юстиции считают, что Совбез является открытым в своей работе органом, и поэтому может решать, кто в Украине является олигархом

Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в интервью Украинской правде.

Он ответил на вопрос, почему именно Совет национальной безопасности и обороны должен решать, кто является олигархом.

"А это демократия. Демократия - штука плохая, но лучше никто не придумал. С СНБО то же ", - сказал Малюська.

Журналисты напомнили министру, что СНБО особенности работы закрытого государственного органа, так почему нельзя было предусмотреть более открытый вариант определения олигархов.

"Да куда открыто? Данилов постоянно пресс-конференции устраивает, все рассказывает, что приняли, как приняли ", - сказал министр.

  • Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла закон о статусе олигархов в Украине.
  • Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки попросил Разумкова поставить на переголосование принят в целом 23 сентября закон об олигархах в связи с юридической коллизией. Народные депутаты учли одновременно три правки, которые противоречат друг другу.
  • 24 сентября председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить закон об олигархах для оценки.
  • Впоследствии, ексголова ВР Дмитрий Разумков заявил , что профильный комитет направил в аппарат Верховной Рады закон об олигархах не в том виде, в котором его проголосовали в стенах парламента.
  • Руслан Стефанчук заявил, что судьба подписания закона об олигархах решится после рассмотрения депутатами проектов постановлений об отмене решения о принятии этого документа.
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