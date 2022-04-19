Малюська: несколько сотен осужденных и заключенных находятся в спецучреждениях под временной оккупацией России

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюски в интервью для Радио Свобода, часть видео которого опубликована в фейсбуке министерства.

“У нас действительно есть несколько учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов в попавших под оккупацию городах. Речь, в первую очередь, идет о Херсоне и Мелитополе. Есть учреждения, где есть и находятся и осужденные, и заключенные, и так же наш персонал, который продолжает осуществлять охрану и соблюдение режима в этих учреждениях до следующих указаний… Речь идет в целом о нескольких сотнях заключенных и осужденных”, - сказал он. .

Малюска отметил, что эти учреждения исполнения наказаний находятся под контролем россиян.

"И, соответственно, несанкционированные случаи покидания мест лишения свободы бывают, но это не массовое явление", - считает министр.

Среди заключенных и осужденных нет детей и подростков, но есть небольшое количество женщин.

На уточнение, как Минюст может контролировать эти учреждения, если они временно захвачены, министр ответил, что оккупанты пока в большинстве своем не вмешиваются в их деятельность.

“Как вам сказать, оккупанты не приезжают с готовым персоналом, который может обеспечивать безопасность тюрем. Соответственно они, как и в большинстве объектов критической инфраструктуры, стараются не вмешиваться в операционную деятельность без чрезвычайной необходимости. Соответственно, персонал получил указания не контактировать с представителями оккупационных властей, но при этом обеспечивать охрану помещений. И там, в большинстве случаев, никто не пытается препятствовать их деятельности”, - пояснил министр.

Малюска также сообщил, что ”точно были намерения уволить отдельные учреждения исполнения наказаний под будущее наполнение нашими активистами, оставшимися на оккупированной территории, об их реализации мне неизвестно. Такие были слухи в Херсоне, но опять-таки имплементации не было”.

Министр заявил об отсутствии фактов сотрудничества работников Государственной уголовно-исполнительной службы с оккупантами.

“Мне известны отдельные детали, когда наши работники исчезали, где к ним применялось насилие, такие случаи, безусловно, были. Что касается сотрудничества, перехода на работу с оккупационными властями, нет, таких фактов нет, но думаю, что, возможно, что-то документируется правоохранительными органами и Службой безопасности Украины”, - отметил Малюска.

По его словам, пока нет учреждений исполнения наказаний, которые находятся непосредственно на линии столкновения, где ведутся обстрелы.

“Где есть рискованные учреждения исполнения наказаний, мы их эвакуируем. Уже сейчас в процессе эвакуации находятся сразу несколько учреждений исполнения наказаний...", – сказал министр.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb