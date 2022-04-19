English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Малюська: несколько сотен осужденных и заключенных находятся в спецучреждениях под временной оккупацией России

Малюська: несколько сотен осужденных и заключенных находятся в спецучреждениях под временной оккупацией России

19 апреля, 2022 вторник
05:39
Экономика

В следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний, захваченных войсками РФ во время войны на территории Украины, находятся несколько сотен осужденных и заключенных.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюски в интервью для Радио Свобода, часть видео которого опубликована в фейсбуке министерства.

“У нас действительно есть несколько учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов в попавших под оккупацию городах. Речь, в первую очередь, идет о Херсоне и Мелитополе. Есть учреждения, где есть и находятся и осужденные, и заключенные, и так же наш персонал, который продолжает осуществлять охрану и соблюдение режима в этих учреждениях до следующих указаний… Речь идет в целом о нескольких сотнях заключенных и осужденных”, - сказал он. .

Малюска отметил, что эти учреждения исполнения наказаний находятся под контролем россиян.

"И, соответственно, несанкционированные случаи покидания мест лишения свободы бывают, но это не массовое явление", - считает министр.

Среди заключенных и осужденных нет детей и подростков, но есть небольшое количество женщин.

На уточнение, как Минюст может контролировать эти учреждения, если они временно захвачены, министр ответил, что оккупанты пока в большинстве своем не вмешиваются в их деятельность.

“Как вам сказать, оккупанты не приезжают с готовым персоналом, который может обеспечивать безопасность тюрем. Соответственно они, как и в большинстве объектов критической инфраструктуры, стараются не вмешиваться в операционную деятельность без чрезвычайной необходимости. Соответственно, персонал получил указания не контактировать с представителями оккупационных властей, но при этом обеспечивать охрану помещений. И там, в большинстве случаев, никто не пытается препятствовать их деятельности”, - пояснил министр.

Малюска также сообщил, что ”точно были намерения уволить отдельные учреждения исполнения наказаний под будущее наполнение нашими активистами, оставшимися на оккупированной территории, об их реализации мне неизвестно. Такие были слухи в Херсоне, но опять-таки имплементации не было”.

Министр заявил об отсутствии фактов сотрудничества работников Государственной уголовно-исполнительной службы с оккупантами.

“Мне известны отдельные детали, когда наши работники исчезали, где к ним применялось насилие, такие случаи, безусловно, были. Что касается сотрудничества, перехода на работу с оккупационными властями, нет, таких фактов нет, но думаю, что, возможно, что-то документируется правоохранительными органами и Службой безопасности Украины”, - отметил Малюска.

По его словам, пока нет учреждений исполнения наказаний, которые находятся непосредственно на линии столкновения, где ведутся обстрелы.

“Где есть рискованные учреждения исполнения наказаний, мы их эвакуируем. Уже сейчас в процессе эвакуации находятся сразу несколько учреждений исполнения наказаний...", – сказал министр.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Минюст
война с Россией
тюрьмы
война
осужденные
Читайте также:
Путін
18 апреля, 2022 понедельник
Путин будет идти вперед: или бункерное существование Ким Чен Ына, или поднятие ставок, - Климкин
Євген Пригожин
18 апреля, 2022 понедельник
"В России скверные дела", - Данилов прокомментировал вероятный приезд "повара Путина" на Донбасс
окупанти рф
18 апреля, 2022 понедельник
В США посчитали силы российских оккупантов на Востоке и Юге Украины, - СNN
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 30.45
    Покупка 30.45
    Продажа 31.97
  • EUR
    Покупка 32.76
    Продажа 34.54
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
19 апреля
21:57
Российский оппозиционер Алексей Навальный откликнулся на убийство оккупантами в Буче своего однофамильца Ильи Навального
21:44
Финляндия отправит Украине военную помощь
21:41
Турция поможет Украине разминировать территорию, - министр внутренних дел
21:38
Эксклюзив
Россияне начали наступление на Востоке Украины еще полторы недели назад, - Кабакаев
21:25
Методичка Путина не меняется, в Чечне тоже были фильтрационные лагеря, пытали и убивали гражданских, - посольство США
21:25
Кабмин
Кабмин выделил еще 30 млрд грн на оборону Украины
21:09
Борис Джонсон
"Наша цель - укрепить Украину настолько, чтобы Россия больше никогда не посмела вторгнуться", - Джонсон
21:08
Эммануель Макрон
Макрон укрепил отрыв от Ле Пен перед вторым туром выборов президента Франции
21:05
пенсия
250 тысяч вынужденных переселенцев получили денежную помощь, - Денис Шмыгаль
21:03
Эксклюзив
Путин ужасно напуган, что внутри зреет мятеж, - Наливайченко
20:54
Олаф Шольц
Шольц призвал Путина остановить войну против Украины
20:52
Мі-17
Вертолеты, дроны-камикадзе, гаубицы: в Украину начала поступать новая партия оружия из США
20:40
Чехия Украина
Чехия будет ремонтировать украинскую военную технику, - министр обороны
20:40
"Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них га*но-армия". Российский олигарх Тиньков назвал войну в Украине безумием
20:23
Залужный обсудил сложную обстановку на Востоке и Юге Украины с главой объединенного комитета начальников штабов США
20:21
Украинские беженцы в Германии. Профсоюзы ФРГ предостерегают от формирования класса "работников второго сорта"
20:19
"Азовсталь", Мариуполь. Апрель 2022 года
Все, что у них есть, кроме ядерного оружия, россияне используют в Мариуполе. Азовсталь практически полностью уничтожен, - "Азов"
20:17
В одной из громад в Запорожской области провели псевдоголосование за присоединение к оккупационной администрации "ДНР", - глава Пологовской РГА
20:04
В результате обстрела Харькова из "урагана" 19 апреля погибли 4 человека, – Офис генпрокурора
19:49
Американская компания Westinghouse предоставила гуманитарную помощь украинским АЭС
19:45
Генсек ООН призвал установить предпасхальный четырехдневный "режим тишины" и открыть гуманитарные коридоры
19:26
"Друга Ріка" отправится в благотворительный тур, чтобы собрать деньги для людей, пострадавших от войны в Украине
19:22
Россияне начали наступление в районе Пологов в Запорожской области в рамках битвы за Донбасс, но линия столкновения не изменилась, - ОВА
19:17
Канада
Дочери Путина, супруга Лаврова и владельцы Альфа-банка. Канада расширила санкционный список россиян
19:04
Украинцы запустили флеш-моб для спасения детей с Азовстали
18:55
Крым
РФ планирует провести псевдореферендум по присоединению к оккупированному Крыму в городе Николаевской области, - разведка
18:54
Обновлено
"Шахтер" вышел на матч с "Фенербахче" в футболках с фото 4-летней девочки из Мариуполя
18:48
Через "Дию" для ВСУ собрали 270 млн грн. Что приобрели за эти деньги
18:47
Украинские военные отбили Марьинку, - Генштаб ВСУ
18:40
Эксклюзив
Энергоатом будет производить ядерное топливо по технологии Westinghouse, – Котин
18:30
Вы фашистов убиваете, бл*дь, поверь мне!": родные оккупантов верят телевизору и отрицают зверства, в которых признаются российские военные, - СБУ
18:23
Коллективный Запад согласился с тем, что с Россией договориться не получится. В США и Европе поняли, что покончить с путинским режимом можно только на поле боя, - Чалый
18:09
Коммунисты предлагают сделать государственным флагом России флаг СССР
17:54
Россияне обещают оккупированному поселку на Харьковщине "вхождение" в "ЛНР", - местный совет
17:47
44% израильтян считают, что страна должна принимать украинских беженцев независимо от их вероисповедания, - опросы института демократии
17:46
На пасхальной службе в Варшаве священник с прихожанами спели "Ой, у лузі червона калина"
17:43
Эксклюзив
Валентин Наливайченко
Нет больше российских олигархов, они все уничтожены путинской агрессией, - Наливайченко
17:34
ЧМ-2022: Лидер сборной Украины рискует пропустить матч против Шотландии
17:26
Это вторая фаза войны, которая определит третью: Арестович назвал варианты развития событий после наступления россиян на Донбассе
17:07
Обновлено
Советник мэра Мариуполя опроверг сообщение Таруты о мощной бомбе, которую оккупанты якобы сбросили на больницу в районе Азовстали
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV