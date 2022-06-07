Малюська назвал сумму, которую тратят на содержание пленного россиянина ежемесячно
Ежемесячно на одного военнопленного оккупанта нужно 3 тыс. грн
Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.
По его словам, средства в 3 тыс. грн тратятся на питание, одежду, средства гигиены и коммунальные платежи. Кроме того, есть расходы на медицинское оборудование, лекарства, зарплату персонала.
В Минюсте подчеркивают, что такие расходы оправданы.
Малюска отметил, что Украина обеспечивает условия содержания военнопленных по Женевской конвенции, чтобы потом никто не мог говорить о том, что их пытают или совершают в отношении них военные преступления.
"Российские военнопленные – это, в первую очередь, обменный фонд, чтобы наших украинских защитников освободить из вражеского плена", – подчеркнул он.
- В Минюсте сообщили, что российских военных, только попавших в плен, или в отношении которых есть планы обменять их на украинских защитников, размещают в учреждениях исполнения наказаний практически по всей территории Украины. Их удерживают отдельно от других заключенных в целях безопасности самих военнопленных. В свою очередь создан специальный лагерь для военнопленных на Западе Украины, где содержатся те, в отношении которых нет ближайших ожиданий обмена.
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