Малюська назвал Ахметова и Коломойского "очевидными" олигархами

Об этом он сказал в интервью Forbes.

Он ответил на вопрос "Кого вы считаете очевидным олигархом?"

"Достаточно открыть рейтинг Forbes. Первая строчка - Ринат Ахметов. Есть все критерии - медиа, бизнес, активы, партнеры в Раде. Похожая история с Коломойским. Петр Порошенко - активы, участие в политике, под вопросом телеканалы", - отметил министр.

Малюська добавил, что цель закона, чтобы "олигархи стали порядочными, прозрачными бизнесменами, а не людьми, которые вертят государством как хотят".

Он спрогнозировал, что будущий статус олигарха многие будут обжаловать.

"За имплементацией закона будут следить медиа и общество. 99% решений будут обжалованы в Верховном суде. Важно иметь неоспоримую доказательную основу. Решения не должны вызывать много споров и дискуссий", - сказал министр.

Он прокомментировал возможное попадание в реестр владельца УП и НД Томаша Фиалы.

"Фиала для меня – человек-загадка. В глазах общественности он не олигарх, а по критериям закона я его не отслеживал", - подытожил Малюска.

Напомним, 5 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах (проект №5599). Он вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации. Согласно окончательной редакции определение олигархов – это прерогатива СНБО, который возглавляет глава государства. Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны представлять электронную декларацию наравне с чиновниками.

Ранее Александр Корниенко заявлял, что в реестр олигархов может попасть около пяти народных депутатов, но их имена не назвал.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в мае 2022 года в реестре олигархов появятся первые имена.

Малюська заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил отработать механизм взаимодействия с международными партнерами в отношении людей из реестра олигархов.