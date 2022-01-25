Малюська назвал Ахметова и Коломойского "очевидными" олигархами
Министр юстиции Денис Малюська считает, что признакам "очевидного олигарха" согласно закону о деолигархизации отвечают Ринат Ахметов и Игорь Коломойский
Об этом он сказал в интервью Forbes.
Он ответил на вопрос "Кого вы считаете очевидным олигархом?"
"Достаточно открыть рейтинг Forbes. Первая строчка - Ринат Ахметов. Есть все критерии - медиа, бизнес, активы, партнеры в Раде. Похожая история с Коломойским. Петр Порошенко - активы, участие в политике, под вопросом телеканалы", - отметил министр.
Малюська добавил, что цель закона, чтобы "олигархи стали порядочными, прозрачными бизнесменами, а не людьми, которые вертят государством как хотят".
Он спрогнозировал, что будущий статус олигарха многие будут обжаловать.
"За имплементацией закона будут следить медиа и общество. 99% решений будут обжалованы в Верховном суде. Важно иметь неоспоримую доказательную основу. Решения не должны вызывать много споров и дискуссий", - сказал министр.Он прокомментировал возможное попадание в реестр владельца УП и НД Томаша Фиалы.
"Фиала для меня – человек-загадка. В глазах общественности он не олигарх, а по критериям закона я его не отслеживал", - подытожил Малюска.
- Напомним, 5 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах (проект №5599). Он вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации. Согласно окончательной редакции определение олигархов – это прерогатива СНБО, который возглавляет глава государства. Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны представлять электронную декларацию наравне с чиновниками.
- Ранее Александр Корниенко заявлял, что в реестр олигархов может попасть около пяти народных депутатов, но их имена не назвал.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в мае 2022 года в реестре олигархов появятся первые имена.
- Малюська заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил отработать механизм взаимодействия с международными партнерами в отношении людей из реестра олигархов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.51
Покупка 28.51Продажа 28.9
-
EUR
Покупка 32.12Продажа 32.66
- Актуальное
- Важное