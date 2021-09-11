Малюська хочет пропустить через полиграф "голов украинских крупных СМИ"

Об этом глава ведомства заявил в субботу, 11 сентября 2021 года, в рамках форума YES (Ялтинской экономической стратегии), отвечая на вопрос председателя наблюдательного совета группы StarLightMedia Елены Пинчук, которая заметила, что многие украинские СМИ имеют хорошую прибыль и исправно платят налоги, передает Еспресо.TV .



Как отметил министр, подобную встречу надо проводить с применением полиграфа.

"Я бы хотел предложить собрать глав украинских крупных СМИ с моим участием и пройти на соответствующем оборудовании тест, чтобы понять, кто выдает и принимает зарплату в конвертах, а кто - нет. Я и сам как министр готов принять в этом участие. Более того, узнать о том, те, кто обладает большими медиа-холдингами, получили ли они какие-то неофициальные зарплаты, не были задекларированы ", - приводит слова Малюськи портал LB.ua .



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Во время дискуссии в рамках YES министр отметил, что медиа в Украине - это частично, как он думает, теневой бизнес. Особенно, когда речь идет об освещении политики.

"Это может быть неплохой и даже рентабельный бизнес. Однако я вижу большие зарплаты, которые платятся в конвертах большим медиа-звездам, и очень небольшие заработные платы, которые декларируются и проверяются налоговой. Я вижу, что наши СМИ очень крутые. Наши ток шоу, контент, который генерируется медиа-компаниями нельзя сравнить с тем, что могут себе позволить государственные компании. Есть в этом теневая сторона функционирования СМИ в Украине. Я не говорю обо всех. Если мы говорим о тех медиа, которые освещают политическую жизнь, в большинстве случаев теневая сторона финанснування ", - добавил он.





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