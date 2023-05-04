Об этом пишет Variety .

Малыш Йода появится в углу экрана, если ввести в поисковике запрос "Бейби Йода", "Малыш Йода", "Grogu" или "Baby Yoda".

Если нажать миниатюру, малыш начнет использовать Силу и один за другим уничтожать результаты поиска. Чем больше раз нажать – тем больше запросов он уничтожит. Игра работает как на мобильном, так и на ПК.

Представитель Google рассказал, что "пасхалка" не была спонсорской, однако компания сотрудничала с Disney

"Грогу - игривый персонаж, и он собрал огромное количество поклонников. Мы хотели учесть это и позволить поклонникам взаимодействовать с Грогом, пока он отрабатывает свои навыки Силы на странице поиска", - рассказал Лукас Буллен, ведущий инженер Google.