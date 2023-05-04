Малыш Йода разрушает страницу: в день "Звездных войн" Google запустил в поисковике игру-"пасхалку"
В день "Звездных войн", 4 мая, Google запустил игру-"пасхалку" - если в поисковике вписать "Бейби Йода", то малыш появится и разрушит страницу
Об этом пишет Variety .
Малыш Йода появится в углу экрана, если ввести в поисковике запрос "Бейби Йода", "Малыш Йода", "Grogu" или "Baby Yoda".
Если нажать миниатюру, малыш начнет использовать Силу и один за другим уничтожать результаты поиска. Чем больше раз нажать – тем больше запросов он уничтожит. Игра работает как на мобильном, так и на ПК.
Представитель Google рассказал, что "пасхалка" не была спонсорской, однако компания сотрудничала с Disney
"Грогу - игривый персонаж, и он собрал огромное количество поклонников. Мы хотели учесть это и позволить поклонникам взаимодействовать с Грогом, пока он отрабатывает свои навыки Силы на странице поиска", - рассказал Лукас Буллен, ведущий инженер Google.
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